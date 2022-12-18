شكرا لقرائتكم خبر عن تونس والجزائر تبحثان تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، اليوم الأحد، مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري يوسف شرفة، تعزيز مجالات التعاون المشترك.



واستعرض الجانبان مجمل الاتفاقيات الثنائية في مجالي التشغيل والضمان الاجتماعي، وآفاق التعاون المشترك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.



حضر اللقاء كل من وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي ، ووزير التشغيل والتكوين المهني نصرالدين نصيبي