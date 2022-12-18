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زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال غرب مدينة إدلب السورية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات السورية أن هزة أرضية ضربت مساء اليوم شمال غرب مدينة إدلب بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر.


ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان المركز الوطني للزلازل إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا سجلت هزة أرضية متوسطة بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 21.13 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 16 كيلومتراً شمال غرب مدينة إدلب السورية.


وأضاف المركز السورى “إن الهزة وقعت على عمق 4.8 كيلومتر، وعند خط الطول 36.471 وخط العرض 35.994 “.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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