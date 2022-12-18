شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبي للاستثمار يقدم 70 مليون يورو لشركة الكهرباء والغاز بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اتفاقية تمويل مع مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي ليونيل رابيلي، بقيمة 70 مليون يورو لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز.



وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الأحد، أن هذا التمويل يهدف إلى دعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية الأساسية ذات العلاقة بتعزيز شبكة نقل وتوزيع الكهرباء.



وقال رابيلي، إن التمويل سيساهم في مساندة برنامج الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتحسين منظومة العمل بها، مؤكدا التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، ولاسيما في مجال الطاقة.



من جانبه، أوضح سعيد أن التمويل سيساهم في دعم وتطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وتحسين خدماتها، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت عددا من البرامج والأهداف لتحقيق انتقال للطاقة مستدام في المدي القريب والمتوسط.



وثمن الوزير التونسي، مساهمات البنك الأوروبي للاستثمار في العديد من المشروعات التنموية ببلاده، لافتا إلى تميز مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي ولاسيما البنك، مما بوأه مرتبة الشريك الأول لتونس في مسارها التنموي والإصلاحي.