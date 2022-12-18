شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يعلن مقتل إرهابي وإصابة آخر في كمين بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، مقتل إرهابي وإصابة آخر خلال كمين في منطقة الرياض بكركوك.



وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن قوات الشرطة العراقية نصبت كمينا محكما قُتل خلاله إرهابي وأصيب آخر في قرية "علي السلطان" التابعة لمنطقة الرياض بكركوك، مشيرا إلى أن العملية تمت بالاشتراك مع الاستخبارات التي رصدت إصابة أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي والذي لا يزال البحث جاريا عنه.



وفي السياق ذاته، أكد يحيى رسول وجود توجيهات عليا بملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي والثأر لقتلى قوات الشرطة الاتحادية في كركوك.



وقال رسول - في تصريحات لـ (واع) - إن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الاعتداء الإرهابي الجبان الذي أسفر عن مقتل عدد من قوات الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في قرية "علي السلطان" بكركوك، وملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي والقصاص العادل والعاجل منهم.



وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد القوات الأمنية العراقية.