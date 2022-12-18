شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة العراقية: تشكيل مجلس تحقيقي بحادث كركوك الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد بتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن عملاً إرهابياً جباناً، أدى إلى استشهاد ضابط برتبة رائد وعدد من الجنود بانفجار عبوة ناسفة على دورية تابعة لقوات الشرطة في قرية علي السلطان بناحية الرياض في كركوك".

وأضاف رسول أن القائد العام للقوات المسلحة وجه - بعد الاطلاع على الحادث - بملاحقة العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان والقصاص العادل والعاجل منهم، لافتا إلى أن العناصر الإرهابية لجأت إلى أساليب خبيثة بعد أن تلقت ضربات موجعة على يد القوات الأمنية.

كما وجه القائد العام ، القطاعات الأمنية بالانتباه وتفتيش الطرق بشكل دقيق وعدم إعطاء فرصة للعناصر الإرهابية، كما وجه أيضاً بتشكيل مجلس تحقيقي بهذا الحادث الإرهابي.