شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدين مقتل 3 مدنيين وإصابة طفل إثر انفجار لغم حوثى بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الاريانى، جريمة قتل ثلاثة من المدنيين الابرياء وإصابة طفل بجروح خطيرة، فى إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية فى قرية المقانع بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، في حصيلة جديدة لضحايا الألغام التى زرعتها المليشيا بشكل عشوائى فى المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد.