شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدين مقتل 3 مدنيين وإصابة طفل إثر انفجار لغم حوثى بالحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الاريانى، جريمة قتل ثلاثة من المدنيين الابرياء وإصابة طفل بجروح خطيرة، فى إنفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية فى قرية المقانع بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، في حصيلة جديدة لضحايا الألغام التى زرعتها المليشيا بشكل عشوائى فى المدن والقرى والمنازل والطرق العامة والأسواق والمساجد.
وأوضح الارياني - في تصريح نقلته الفضائية اليمنية - أن هذه الجريمة النكراء؛ امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات من زراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي وقصف المدن والاحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون، ونيران القناصة.