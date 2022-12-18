شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: مشروع عاصمة الإعلام العربي تهدف لإبراز الخصوصية الثقافية للمدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال ممثلاً عن الأمانة العامة للجامعة العربية في المهرجان الختامي لفعاليات طرابلس عاصمة للإعلام العربي لسنة 2022.

وتبدأ الاحتفالات اليوم وتختتم في 24 ديسمبر 2022 بدولة ليبيا، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب، بتاريخ 16 يونيو 2021.

وفي هذا الصدد، صرح السفير رشيد خطابي في بيان صدر اليوم عن جامعة الدول العربية بأن البرنامج الشامل والمتنوع لهذه الاحتفالية سيتميز بتنظيم ندوات وملتقيات وورش عمل وأنشطة ثقافية وإعلامية وفنية وتسليم جوائز تقديرية، بمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الهيئات والجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية وممثلي وسائل الإعلام العربية، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس الحرص على إنجاح هذا الحدث تجسيداً لأهدافه في الحقل الإعلامي على المستويين الوطني والعربي.

وأضاف أن مشروع عاصمة الإعلام العربي يندرج في سياق المبادرات الطموحة التي أطلقها مجلس وزراء الإعلام لتطوير الإعلام العربي وتكريس احترافيته وقدراته الخلاقة على إبراز الخصوصيات الثقافية والحضارية للمدن التي يتم اختيارها، مشيداً بما قامت به العواصم السابقة من أعمال جليلة وجهود مقدرة، بداية من اختيار القدس كأول عاصمة في 2016، واعتبارها طبقاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة أبدية للإعلام العربي بالتوازي مع العواصم العربية الأخرى لما تحظى به من مكانة متميزة في الوجدان الجماعي ودفاعاً عن وضعها القانوني والروحي والتاريخي، ثم بغداد عن 2017 ــ 2018، والرياض عن 2018 ــ 2019، ثم دبي عن 2020 ــ 2021، مشيراً إلى أن اختيار بيروت عن 2023 سيكرس هذا النهج خدمة لإشعاع الإعلام العربي.