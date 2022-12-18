شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأمريكي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا، دون الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية بأن قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرق دير الزور، تعرضت مساء السبت لقصف مجهول المصدر؛ أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.



وأضافت أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول؛ حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.