شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل يتحول تويتر إلى منصة لأهواء "ماسك"؟.. المقصلة جاهزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت "تويتر" في استعادة الحسابات المعلقة بسبب انتهاكها قواعد المنصة، كما تخطط لاستعادة المزيد من الحسابات خلال الـ30 يومًا المقبلة.

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات نشرتها الليلة الماضية، إنها حددت عدة سياسات كان الوقف الدائم فيها "غير متناسب" لخرق القواعد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقالت الشركة إن الحسابات المعادة لا تزال بحاجة إلى الامتثال لقواعدها. وأضافت أن "التعليق الدائم يظل إجراء تنفيذيا للانتهاكات الخطيرة".

ونشر الملياردير إيلون ماسك، مالك تويتر، تغريدة بشكل منفصل قال فيها إن الحسابات التي يزعم أنها شاركت تفاصيل خاصة بموقعه الشخصي "سيتم رفع تعليقها الآن"، بعد استطلاع أجراه موقع التواصل الاجتماعي.

وقد أثار تعليق تويتر غير المسبوق لحسابات خمسة صحفيين على الأقل بسبب مزاعم بأنهم كشفوا مكان وجود إيلون ماسك مالك الموقع رد فعل سريعا من مسؤولين حكوميين وجماعات ناشطة ومؤسسات صحفية في جميع أنحاء العالم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأدان مسؤولون من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تعليق الحسابات وقال بعضهم إن المنصة تعرض حرية الصحافة للخطر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، علقت الشبكة حسابات العديد من الصحفيين البارزين -بما في ذلك من "واشنطن بوست" و"سي إن إن" و"نيويورك تايمز" الذين يغطون أخبار ماسك.

ويعتبر منتقدو ماسك الواقعة، التي وصفها أحد الأبحاث الأمنية الشهيرة بأنها "مذبحة ليلة الخميس"، دليلا جديدا على أن الملياردير الذي يعتبر نفسه "مؤيدًا لحرية التعبير بشكل مطلق" يحذف الكلام والمستخدمين الذين يكرههم شخصيا.

وغرد وزير الصناعة الفرنسي رولان ليسكور الجمعة 16 ديسمبر كانون الأول الجاري، قائلا؛ إنه سيعلق نشاطه على تويتر بعد تعليق ماسك لحسابات الصحفيين.

وكتبت ميليسا فليمنج، رئيسة قسم الاتصالات في الأمم المتحدة، على موقع تويتر تقول إنها "منزعجة بشدة" من تعليق الحسابات مضيفة أن "حرية الإعلام ليست لعبة".

ومن بين ردود الفعل العنيفة ضد ماسك، تهديد كبار السياسيين الأوروبيين بفرض عقوبات مستقبلية على "تويتر"، ومغادرة مشرعين لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، وفقا لـ "دويتشه فيله".

وحذرت وزارة الخارجية الألمانية موقع "تويتر" من أن الوزارة لا تروقها التحركات التي تهدد حرية الصحافة.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية، الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل: "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".

وأضافت: "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوطا حمراء، وهناك عقوبات قريبا".

وكانت إدارة تويتر قد قامت في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2022 بإجراء جديد ضمن سياسات إيلون ماسك المالك الجديد للمنصة، والتي أثارت الجدل من منذ توليه منصبه. هذا الإجراء، بمقتداه، تم حل المجلس المسؤول عن وضع سياسات الموقع للثقة والأمان، ليدق مسمارا آخر في نعش سياسات الأمن والثقة في موقع التغريدات الشهير.

ووفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست"، هذا القرار، أعلن عنه أحد أعضاء مجلس تويتر المنحل للثقة والأمان، بعد تلقيه بريد إلكتروني يعلمه بحل المجلس، ويوجه له الشكر.

وفي صيغة بريد الفصل، تم توجيه رسالة لأعضاء المجلس تفيد بأن خدماتهم لم تعد مطلوبة، بوصف مجلسهم أنه لم يعد قادرا على تقديم المساعدة المطلوبة لتوفير سياسات الأمن والثقة حسب التوجه الجديد للشركة.

وتم إرسال هذا البريد الإلكتروني لأعضاء هذا المجلس قبل ساعة من اجتماع كان مقررا أن يجمع بينهم وبين أحد الرؤساء التنفيذيين في تويتر عبر تطبيق زووم، لمناقشة التطورات الجديدة التي طرأت على الموقع.