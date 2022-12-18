شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الجزائر وفرنسا يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبادل الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل الأفريقي، وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاها الرئيس الجزائري من نظيره الفرنسي، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان السبت.
وبحسب البيان، تطرق تبون وماكرون - خلال الاتصال أيضا - إلى العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين.