شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الجزائر وفرنسا يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبادل الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وجهات النظر بخصوص الوضع في ليبيا، ومنطقة الساحل الأفريقي، وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.