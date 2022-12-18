شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى ينجح فى القضاء على 50 إرهابيا من مليشيات الشباب بمحافظة شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالى نجاح قواته فى القضاء على نحو 50 إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي في عملية عسكرية مخططة نفذتها في قرية دار نعيم التى كانت قاعدة للخلايا الإرهابية الهاربة من منطقة الكوثر بمحافظة شبيلي الوسطى بالصومال .