شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات التونسية: أكثر من 656 ألف ناخب صوتوا حتى عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وصل إلى 656 ألفا و915 ناخبا، بنسبة 7.19% من إجمالي عدد المسجلين الذين يفوق عددهم 9 ملايين ناخب.
وقال بوعسكر – خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب – إن عملية التصويت مستمرة حتى الساعة السادسة مساء، متوقعا أن تشهد نسب الإقبال زيادة خلال الساعات القليلة المقبلة.