شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد حرصها على مواكبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير خليل إبراهيم الذوادى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومى بجامعة الدول العربية، أن حرص الجامعة على مواكبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية التى تنظمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس يعكس تميز العلاقات القائمة بين الجانبين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتونس وتجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم السبت، مع وفد بعثة الملاحظين بجامعة الدول العربية برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادى، الذي يقوم بزيارة إلى تونس بدعوة من الهيئة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

ومن جانبه، أعرب "بوعسكر" عن شكره لحرص الجامعة العربية على مواكبة هذه الانتخابات بعد مشاركتها في استفتاء 25 يوليو 2022، مشيدا بعلاقات التعاون المميزة بين الجانبين وحرص الهيئة على دعمها.

وأكد "بوعسكر" أن الهيئة ستقدم كل التسهيلات لوفد الجامعة العربية لتمكين البعثة من القيام بمهمتها بكل حرية وفي أفضل الظروف، مستعرضا أهم بنود القانون الانتخابي الجديد والاستعدادات التي اتخذتها الهيئة لتنظيم الانتخابات التشريعية.