شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "هيئة الانتخابات" التونسية:: 52 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال الساعة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدى، إن 52 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم داخل مراكز ومكاتب الاقتراع على مستوى الجمهورية خلال الساعة الأولى من فتح باب التصويت لاختيار نواب مجلس الشعب.

واعتبر الجديدى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، أن هذه النسبة تعد "جيدة للغاية" مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة التي لم تشهد مثل هذه الأعداد خلال الساعة الأولى، متوقعا أن يشهد إقبال الناخبين على التصويت نسقا تصاعديا خلال الساعات المقبلة، في ضوء ما أبلغ به مسئولو المكاتب الفرعية للهيئة بالولايات المختلفة من تزايد في أعداد الناخبين.

وأضاف أن الهيئة لم تسجل أية مشكلات لوجستية أو فنية في جميع مكاتب ومراكز الاقتراع منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أن عملية التصويت في الخارج أيضا تسير بشكل جيد منذ أول أمس.

ودعا الجديدى، المواطنين التونسيين لممارسة حقهم الانتخابي وعدم الانصياع وراء دعوات المقاطعة التي يطلقها البعض بهدف تشويه العملية الانتخابية، مؤكدا أن المراقبين المحليين والدوليين يقومون بدورهم بأكمل وجه، وأن الهيئة وفرت لهم كل ما يحتاجونه من تسهيلات.