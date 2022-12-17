شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأردنى يدين كافة مظاهر الخروج على القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس النواب الأردني، رفضه لكافة أشكال العنف والتخريب، مشددًا على أن كل مظاهر الخروج عن القانون سيقابلها الأردنيون بالتصدي بالحزم والثبات.

جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الجمعة، عن مجلس النواب عقب استشهاد ضابط من الأمن العام الأردني، خلال ممارسة عمله لتحقيق الأمن.

وقال بيان المجلس : "لقد ارتقى أمس إلى العُلا شهيد ابن الوطن البار العقيد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح، بيد غدر آثمة من القتلة والمخربين الذين اقترفوا جريمتهم النكراء بحق أحد أبناء الوطن الأبرار الذين رهنوا أرواحهم ونذروها لحماية الوطن وأهله، وسهروا مواصلين الليل بالنهار لتقرَّ عيون الأردنيين آمنين على أرواحهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم لا يعكر صفو أمنهم غادر قاتل آثم".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب إذ يدين هذه الجريمة النَّكراء ليؤكد أن الشهيد العقيد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح هو ليس ابن عائلته وقبيلته وحسب، وإنما هو ابن كل بيت أردني، وسيطال القصاص قتلته من المجرمين والمخربين الذين اقترفوا هذه الجريمة الآثمة".

وتابع البيان قائلاً: "كما يدين المجلس ويرفض كل مظاهر وسلوكيات الخروج عن القانون وأعمال التخريب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة التي شهدناها، وهنا يقف المجلس جنبًا إلى جنب وخلف الأجهزة الأمنية الباسلة ورجالها الأوفياء في التصدي للخارجين عن القانون وملاحقتهم لينالوا جزاءهم على كل ما يمكن أن يمس بالقانون وسيادته، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على رجال الأمن بأي شكل من الأشكال أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو قطع الطرق أو ترويع المواطنين وفي أي بُقعة على أرض وطننا الحبيب".

كما أكد مجلس النواب أن نهج حرية التعبير كان وما زال وسيبقى مصانًا ومكفولاً لحماية الدولة ومؤسساتها وفي إطار سيادة القانون وبالمظاهر السلمية إلا أنه يؤكد بالوقت ذاته الفرق بين حرية التعبير عن الرأي سلميًا وبين الاعتداء والتخريب والخروج عن القانون الذي نرفضه رفضًا مطلقًا وسنتصدى له، ومؤسسات الدولة، بكل حزم.

وجدد مجلس النواب التأكيد على عدم السماح بالخروج عن سيادة القانون فإنه يهيب بأبناء الوطن الأوفياء الوقوف صفًا واحدًا، كعهدهم على مر العقود، في رفض وإدانة أي سلوك خارج عن القانون، وإدانة وعزل القلة القليلة التي تقترف الاعتداءات، والتي لن تجد من الأردنيين إلا التصدي بكل حزم وثبات.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية قد نعت الشهيد العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان، أثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.