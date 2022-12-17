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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عادة لا يشجع خبراء التغذية على تناول الشوكولاتة، حيث يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون والسكر.

آثار تناول الشوكولاتة الداكنة على الدماغ

ومع ذلك، وجدت الدراسات أن الكاكاو، المكون الأساسي للشوكولاتة المشتق من بذور نبات الكاكاو، يحتوي على العديد من العناصر التي يمكن أن تكون مفيدة للجسم والعقل.



وجدير بالذكر أن الكاكاو النقي ذو قيمة غذائية عالية وهو مصدر قوي لمضادات الأكسدة، والمواد التي يمكن أن تمنع أو تبطئ تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة.

والجذور الحرة هي جزيئات غير مستقرة وعالية التفاعل ينتجها الجسم عند الاستجابة للضغوط البيئية المرتبطة بالشيخوخة والمرض. بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسات أن الكاكاو يساعد في تنظيم ضغط الدم ومنع التدهور المعرفي.

وبالرغم من هذه الخصائص المفيدة المحتملة، إلا أنه نادرا ما تحتوي الشوكولاتة على الكاكاو وحده، حيث أنها تحتوي أيضا على السكر والزيوت والزبدة ومكونات أخرى غير صحية للجسم. وبالتالي، فإن أفضل أنواع الشوكولاتة للصحة هي الشوكولاتة الداكنة التي تتكون من نسب عالية من الكاكاو.

وأجرى ثلاثة باحثين في جامعة أصفهان للعلوم الطبية في إيران، إلهام كلنترزدة، ومريم رداحمدي، وبارهام ريسي، دراسة على الفئران التي تبحث في تأثير أنماط مختلفة من الشوكولاته الداكنة على نقاط الاشتباك العصبي في منطقة معينة من الدماغ، والمعروفة باسم منطقة الحصين CA1.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها، والتي نُشرت في مجلة Nutritional Neuroscience، إلى أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يكون له آثار مفيدة على دماغ الأفراد الذين يعانون من ضغوط العزلة المزمنة.



وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "على الرغم من أن التوتر يسبب خللا في وظائف المخ، إلا أن استهلاك الشوكولاتة الداكنة له آثار إيجابية على وظائف المخ. الدراسة الحالية بحثت في تأثير الأنماط الغذائية المختلفة للتيار المستمر على الفاعلية المشبكية واللدونة في منطقة الحصين CA1، وكذلك تناول الطعام ووزن الجسم في الفئران التي تتعرض لضغط العزلة المزمن".

وأرادت كلنترزدة وزملاؤها بشكل أساسي تحديد ما إذا كان تناول الشوكولاتة الداكنة بدرجات مختلفة يؤثر على فاعلية ومرونة (أي القدرة على التكيف بمرور الوقت) من نقاط الاشتباك العصبي (أي الفجوات الصغيرة التي تتواصل عبرها الخلايا العصبية المختلفة مع بعضها البعض) في منطقة الحصين CA1.

وللقيام بذلك، أخذوا 35 جرذا وقسموها إلى خمس مجموعات من 7، كل منها تم تغذيتها بالشوكولاتة الداكنة أثناء تعرضها لضغط العزلة المزمن، مع اتباع كل مجموعة نمطا غذائيا مختلفا.

وقام الباحثون أيضا بقياس تناول الطعام ووزن الجسم للفئران التي خضعت للاختبار في بداية ونهاية التجربة.



ومن المثير للاهتمام، أنهم وجدوا أن جميع أنماط الشوكولاته الداكنة الغذائية قللت من تناول الفئران للطعام وخفضت وزن أجسامها. ومع ذلك، كانت أقوى التأثيرات هي تلك الناجمة عن الأنماط الغذائية الإجبارية والمقيدة.

وبشكل عام، تشير التجارب التي أجراها هذا الفريق من الباحثين إلى أن الاستهلاك المنهجي للشوكولاتة الداكنة يمكن أن يعكس الآثار السلبية لضغط العزل المزمن على الفاعلية المتشابكة واللدونة في منطقة الحصين CA1. وهذا بدوره سيكون له آثار مفيدة على كل من الذاكرة والتعلم.

ونظرا لأن دراستهم أجريت على الفئران، فإنه كي تكون النتائج التي توصلوا إليها قابلة للتطبيق على البشر، يحتاج الباحثون إلى التحقق من صحتها على عينة بشرية من المشاركين. وإذا تم تأكيد نتائجهم في الدراسات المستقبلية التي أجريت على البشر، فإن عملهم سيقدم دليلا على الآثار الإيجابية للكاكاو على الدماغ والقدرات المعرفية.

مرض السكري هو حالة مزمنة تأتي على ثلاث أنواع أساسية هي النوع الأول والنوع الثاني وسكري الحمل.

ويحدث مرض السكري من النوع الأول عندما لا يستطيع الجسم إنتاج الإنسولين. ويتم تشخيص مرض السكري من النوع الثاني عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الإنسولين أو عندما لا يعمل الإنسولين المنتج بشكل صحيح، بينما يحدث سكري الحمل أثناء الحمل.



ويتساءل الكثيرون من مرضى السكري ما إذا كان بإمكانهم الاستمتاع بقطعة من الشوكولاتة، وهل أن الشوكولاتة الخاصة بمرضى السكري بديل آمن.

وتوضح منظمة خيرية رائدة لمرض السكري في المملكة المتحدة أنه "يمكنك تناول الشوكولاتة لمرضى السكري، ولكن الاعتدال وانخفاض تواتر تناولها هو المفتاح. إن تناول كل الكمية دفعة واحدة هو أمر محظور. تؤثر الشوكولاتة على مستويات السكر في الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المشبعة. وعلاوة على ذلك، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة سيؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير مقصود".

وعلى هذا النحو، ستكون إدارة الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم أكثر صعوبة.

وأشار موقع السكري في المملكة المتحدة إلى أن "الشوكولاتة تحتوي في المتوسط ​​على 50غ سكر لكل 100غ".

وأضافت المنظمة الخيرية أن كمية السكر المسموح بها يجب أن تكون أقل من 30غ. وبالتالي، من خلال تناول قطعة شوكولاتة كاملة، فإنك ستتجاوز الحد الأقصى لكمية السكر التي يجب أن تستهلكها.

ماذا عن الشوكولاته الخاصة بمرضى السكري؟

لا تنصح منظمة السكري في المملكة المتحدة (Diabetes UK) بشوكولاتة "السكري"، التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية مثل الشوكولاتة العادية.

وأضافت المنظمة الخيرية "لا يزال بإمكانها رفع مستويات السكر في الدم وغالبا ما تكون أغلى من الشوكولاتة العادية".

ما هي أفضل شوكولاته لمرضى السكري؟

وفقا للجمعية، فإن "الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة"، التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو هي "الأفضل".

وللمساعدة في منعك من التهام الشوكولاتة - بغض النظر عن نسبة الكاكاو - من المفيد تحديد الكمية التي ستأكلها.

هل السكر الزائد يسبب مرض السكري؟

قال اختصاصي التغذية دوغلاس توينفور: "مرض السكري حالة معقدة، لذلك لا يمكننا القول ببساطة إن سببها هو تناول السكر".

ومع ذلك، يُنصح الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري باتباع نظام غذائي صحي منخفض الدهون المشبعة والسكر والملح.

وهذا ينطبق أيضا على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وقال الخبراء في هارفارد هيلث إن مرضى السكري يحتاجون إلى "إيلاء اهتمام خاص" لاستهلاكهم من الكربوهيدرات، حيث أن الكربوهيدرات المكررة، على سبيل المثال، من المحتمل أن تسبب طفرات السكر. وتشمل أمثلة الكربوهيدرات المكررة الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات.

وفي الوقت نفسه، توفر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مزيدا من التغذية ويتم هضمها ببطء في الجسم.

ويعني الهضم البطيء أنه سيكون هناك ارتفاع معتدل في نسبة السكر في الدم.

أفضل الوجبات الخفيفة لمرضى السكري

إذا قررت أنك لا تزال ترغب في تناول الحلوى، ولكنك لا تريد مخاطر تناول الكثير من الشوكولاتة، فماذا يمكنك أن تأكل؟

وتوصي جمعية السكري في المملكة المتحدة بحفنة من البذور، مثل بذور اليقطين أو بذور عباد الشمس.

وتشمل البدائل الأخرى الجزر والكرفس أو الحمص أو الزبادي غير المحلى أو المكسرات غير المملحة.