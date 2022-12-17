شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس نواب الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، اليوم السبت، بصوتها فى الانتخابات التشريعية داخل مركز اقتراع المدرسة الابتدائية بضفاف البحيرة بالعاصمة تونس .

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد أكد أن جميع مكاتب ومراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين فى تمام الساعة الثامنة صباحا دون تسجيل أى تأخير أو مشكلات لوجستية أو بشرية.

وقال بوعسكر إن عملية التصويت تسير بكل سلاسة داخل أكثر من 4500 مكتب اقتراع و11 الف مركز اقتراع، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أى مشكلات لوجستية أو بشرية .