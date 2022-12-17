شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يتسلم 3 مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبنانى الجمعة تسلم الجيش ثلاث مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قيادة الجيش اللبناني أعلنت تسلمها في قاعدة بيروت الجوية 3 طوافات عسكرية من نوع "‏HUEY II".

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار برنامج المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، مشيرة إلى أن حفل تسلم المروحيات حضره العميد الركن زياد هيكل، نائب رئيس الأركان، والسفيرة الأمريكية في لبنان، دوروسي شيا (Dorothy Shea)، وعدد من الضباط.