شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا وإسبانيا تؤكدان ارتياحهما للنجاح المسجل فى مجال مكافحة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، ونظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، ارتياحهما للنجاح المسجل في مجال مكافحة الهجرة.

وذكر بيان أصدرته الداخلية الموريتانية الجمعة ارتياح موريتانيا وإسبانيا للنجاحات الكبيرة التي تحققت في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.

وأكد البيان أن وزيري داخلية موريتانيا وإسبانيا أجريا -على هامش مؤتمر "كاديس" بإسبانيا حول الهجرة غير الشرعية- مباحثات تطرقت إلى "تعزيز التعاون ودفع علاقات الشراكة بين البلدين.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة عدد من وزراء الداخلية الأفارقة والأوروبيين وممثلي المنظمات الدولية المهتمة بقضايا الهجرة.