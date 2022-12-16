شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يعقد لقاءً تشاوريًا مع الوزراء السبعة المقاطعين لجلسة مجلس الوزراء الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، لقاءً تشاوريًا مع الوزراء وذلك في أعقاب أزمة انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى والتي قاطعها 7 وزراء من بين 24 عضوًا اعتراضًا على انعقاد الجلسة، معتبرين أنها غير دستورية لكون الحكومة تمارس مهام تصريف الأعمال ولا يحق لها الانعقاد كمجلس وزراء ولا ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التي تنتقل، وفقًا لنص الدستور إلى مجلس الوزراء مجتمعًا.

شارك في اللقاء الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء وهم وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، والعدل هنري خوري، والطاقة والمياه وليد فياض، والدفاع موريس سليم، والمهجرين عصام شرف الدين، والسياحة وليد نصار، والاقتصاد والتجارة أمين سلام.

كما حضر وزراء التربية والتعليم العالي عباس حلبي، والإعلام زياد المكاري، والاتصالات جوني قرم، والشباب والرياضة جورج كلاس، والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، والصناعة جورج بوشكيان، والداخلية والبلديات بسام مولوي، والثقافة محمد وسام المرتضى، والبيئة ناصر ياسين، والعمل مصطفى بيرم، والزراعة عباس الحاج حسن، والأشغال العامة والنقل علي حمية.



وغاب عن الجلسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، ووزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزيرة الدولة للتنمية الإدارية نجلا رياشي.



كما حضر اللقاء المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



ويأتي اللقاء الذي دعا له ميقاتي اليوم في محاولة لتجاوز الخلافات التي أثارتها الدعوة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء والاتفاق على آلية تسيير أمور الوزارات خلال الفترة المقبلة.