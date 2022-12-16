شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن: مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم الملك عبدالله الثانى، والأمير الحسن بن طلال، اليوم الجمعة، واجب العزاء بشهيد الوطن العقيد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وشدد الملك على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكدا أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك.



وعبّرالملك، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الشهيد، قائلا "هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء".



وشدد على "أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين".



وأشار الملك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.



ورافق الملك، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.