شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد دعم الصومال فى كافة المجالات العسكرية والتنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن دعم الحكومة الأمريكية المستمر للصومال فى كافة المجالات العسكرية والتنموية وفق الاتفاقيات القائمة بين البلدين، مشيدا بالعمليات الرامية الى القضاء على حركة الشباب فى جميع المناطق الصومالية خاصة العمليات الجارية فى ولاية هيرشبيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش القمة الإفريقية الأمريكية التي استمرت ثلاثة أيام.

وأطلع رئيس الصومالي، القادة والدبلوماسيين الأمريكيين على الوضع في الصومال، ولاسيما العمليات العسكرية الجارية في جميع أنحاء البلاد ضد حركة الشباب.

وفى السياق، عقد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود ، اجتماعاً مع نظيريه الأوغندي يوري موسيفيني والكيني ويليام روتو على هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن، حيث أطلعهما على الإنجازات الهامة التي حققتها القوات الصومالية في الفترة الأخيرة في أقاليم جنوب ووسط البلاد.

من جانبهما ، أشاد رئيسا أوغندا وكينيا بعمليات الجيش الصومالي في أقاليم جنوب ووسط البلاد والتي أظهرت مدى استعداد الحكومة الفيدرالية والشعب الصومالى على قضاء الإرهابيين.

وعلى جانب أخر، أعلنت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، إن الحكومة الأمريكية ستتبرع بمبلغ 411 مليون دولارًا إضافيًا للصومال لتعزيز المساعدات الإنسانية.

