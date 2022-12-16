شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا للانتخابات" فى تونس: إعلان النتائج الأولية سيكون بداية من 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد التليلي المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، إن قانون الانتخابات الجديد بتونس يتم الاقتراع على الأفراد بعدما كان يتم التصويت لصالح القوائم والأحزاب وفي إطار تقسيم للدوائر الانتخابية بشكل أضيق مما كان في السابق وهو ما يمنح الناخب قدرة على معرفة المرشحين المتنافسين، كما يمكن القانون هيئة الانتخابات من فرز وتجميع النتائج خلال ثلاثة أيام من بعد يوم التصويت.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، خلال تصريحاته على قناة القاهرة الإخبارية، أن انتخابات مجلس النواب التونسي دخلت المرحلة الأخيرة من المسار الانتخابي المقرر إجراؤها غدًا، موضحا أن كل مكاتب الاقتراع في البلاد جاهزة لاستقبال الناخبين.

ولفت الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، إلى أن إعلان النتائج الأولية سيكون من يوم 20 ديسمبر ليفتح بعدها مرحلة الطعون لدى المحكمة الإدارية، حيث يمكن اللجوء إلى جولة إعادة في بعض الدوائر في حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المنصوص عليها في القانون وهي 50 % + 1

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في المرحلة الأولى بعد انتهاء مرحلة الطعون لفترة شهر لتكون في 19 يناير المقبل، لتجري بعدها جولة الإعادة في بعض الدوائر وتلقي الطعون، لتخرج النتائج النهائية في الجولتين الأولى والثانية في 3 مارس من العام المقبل.