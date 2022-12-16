شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الاستقلال الـ 51.. البحرين تحتل باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مملكة البحرين اليوم بالذكرى الـ 51 للاستقلال عن بريطانيا، الذى يوافق السادس عشر من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تحتفل المملكة فى هذا التاريخ، أيضا بذكرى تولى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين مقاليد الحكم.

يذكر أن 15 أغسطس هو التاريخ الفعلى الذى نالت فيه البحرين استقلالها عن بريطانيا إلا أنها لا تحتفل بهذا التاريخ، وتحتفى به سنويا فى 16 ديسمبر "اليوم الوطنى".

كما تحتفل البحرين بذكرى انضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الـ23 لتسلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

واستقلت البحرين عن بريطانيا في 15 أغسطس 1971، بعد إعلان البريطانيين انسحاب قواتهم، وقعت البحرين معاهدة صداقة مع البريطانيين أنهت الاتفاقيات السابقة بين الجانبين، لتكون البداية لإعلان أهم حدث في تاريخ مملكة البحرين، وهو الاستقلال التام لها ولشعبها بعد فترات حكم طويلة، وإعلان المنامة عاصمةً لها.

ويحتفل الشعب البحرينى باليوم الوطنى للمملكة، من خلال العديد من الفعاليات كالألعاب النارية والرقصات الشعبية والكرنفالات وانتشار ألوان العلم المبهجة في الشوارع، وغيرها الكثير، التي تستمر خلال شهر ديسمبر بأكمله.

ونذكر بعض التسلسل الزمنى للأحداث الرئيسية فى البحرين:ـ

1961- الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يصبح حاكماً للبحرين.

1967- بريطانيا تنقل قاعدتها البحرية الرئيسية من عدن إلى البحرين.

16 يناير 1968- بريطانيا تعلن انها ستغلق قواعدها بحلول عام 1971.

19 يناير 1970- المجلس الإدارى للدولة يصبح مكوناً من 12 عضواً، يرأسه، شقيق الحاكم الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

15 أغسطس 1971- البحرين تعلن استقلالها وتوقع على معاهدة جديدة للصداقة مع بريطانيا، والشيخ عيسى آل خليفة يصبح أول أمير، ومجلس الدولة يصبح مجلساً للوزراء.

16 ديسمبر 1971- البحرين تستقل رسمياً عن بريطانيا.

ديسمبر 1972- عقد انتخابات للمجلس الدستورى

ديسمبر 1973 - بعد بدء تطبيق الدستور في 6 ديسمبر، وإجراء انتخابات في 7 ديسمبر للجمعية الوطنية، وهي هيئة استشارية تشريعية، تتكون من 44 عضواً، (14 هم أعضاء مجلس الوزراء، و30 ينتخبهم الذكور).

26 أغسطس 1975- بعد مطالبات من قبل رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأن الجمعية الوطنية تعوق عمل الحكومة، الأمير يحل الجمعية ويحكم بمرسوم.

25 مايو 1981- البحرين تنضم إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يضم ايضاً الكويت، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.

1999 ـ تولى الشيخ حمد بن عيسى مقاليد الحكم