شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 88 عنصرا إرهابيا فى عمليات للجيش الصومالى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل 88 عنصرا من المليشيات الإرهابية خلال عملية للجيش الصومالى بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمنطقة "جهى" بإقليم شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب البلاد .

وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية عبد الرحمن يوسف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية، إن هذه العملية المخططة أسفرت عن مقتل 88 إرهابيا بينهم قيادات.

وأعرب المسؤول الصومالي عن امتنانه للسكان المحليين والأصدقاء الدوليين الذين ساهموا في هذه العمليات الناجحة للقضاء على مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.