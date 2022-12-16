شكرا لقرائتكم خبر عن وصول نجيب ميقاتى والعماد عون إلى مقر قيادة "اليونيفيل" فى الناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى مقر قيادة اليونيفيل فى الناقورة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، أعرب أسفه العميق للحادث الأليم الذى تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام "اليونيفيل" فى منطقة العاقبية جنوبى لبنان، معربا عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية متمنيا الشفاء للجرحى منهم.

وشدد ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا، مناشدا جميع الأطراف التحلّي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.