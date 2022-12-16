شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأيرلندى: إمكانية إرسال محققين لحادث مقتل وإصابة 3 بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفنى، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بإمكانية إرسال لجنة إيرلندية لمتابعة التحقيقات في حادث مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من الكتيبة الأيرلندية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بإحدى مناطق الجنوب اللبناني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب من وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني مساء اليوم الخميس.

وأكد كوفني بأنه سيقوم ببحث الموضوع مع الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعهما المزمع عقده على هامش تواجده حاليا في نيويورك.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - مقتل جندي من جنود حفظ السلام وإصابة 3 آخرين في حادث وقع في منطقة العاقبية التابعة لمدينة صيدا – جنوبي العاصمة بيروت – وذلك خارج منطقة عمليات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.