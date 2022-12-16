شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وألمانيا يبحثان نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن وألمانيا نتائج الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) الذي عقد بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة الأردني الدكتور معاوية الردايدة، الخميس في مكتبه، مع السفير الألماني لدى المملكة، بيرنهارد كامبمان.

كما ناقش الوزير الردايدة خلال الاجتماع مع السفير الألماني، سبل تعزيز التعاون حول التغير المناخي بين البلدين، وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود الدولية في التمويل المناخي.