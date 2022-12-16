شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حدود عام 1967 ونعمل على تحقيق هذا الحل"، لافتا إلى أن إدارة بايدن ملتزمة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.