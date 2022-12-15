شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: 75 مخالفة انتخابية بولايتى القصرين وجندوبة منذ انطلاق الحملات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية القصرين التونسية 40 مخالفة منذ انطلاق الحملات الانتخابية في 25 نوفمبر الماضي وحتى اليوم /الخميس/.

وقال رئيس الهيئة بالقصرين أمير ميزاوي إن المخالفات أكثرها مخالفات إلكترونية على صفحات التواصل الإجتماعي للمرشحين، وتدور حول تضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، واستغلال الأماكن العامة والأطفال في الحملات والمساس بكرامة بعض المرشحين.



وأضاف ميزاوي أنه تم كذلك تسجيل عدد من المخالفات الميدانية حول أنشطة دعائية غير مصرح بها، وتعليق لافتات في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض، إضافة إلى إتلاف بعض الملصقات الانتخابية والاعتداء على أعضاء الجهة الرقابية .



وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم غدا الجمعة توزيع المواد الانتخابية على جميع مراكز الاقتراع بالولاية، والبالغ عددها 303 مراكز، مؤكدا أن الهيئة الفرعية بالقصرين أنهت استعداداتها على المستويين اللوجستي والبشري للاستحقاق الانتخابي .



من جانبها، أعلنت رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بولاية جندوبة صباح المشرقي، تسجيل 35 مخالفة منذ انطلاق الحملات الانتخابية، تتعلق بعدم الالتزام بأماكن وضع الملصقات الدعائية للمرشحين، وآخرى تتعلق بالقيام بأنشطة دون إعلام الهيئة.