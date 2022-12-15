شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة الأردنى يشيد بأهمية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الصناعة والتجارة الأردنى يوسف الشمالى، بأهمية ومستوى التَّعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وقال الشمالى، في تصريحات إعلامية من العاصمة العراقية بغداد اليوم، "نتحدث على مستوى التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي، وأهمية هذا التكامل بكافة المشاريع التي تم الحديث عنها في الثلاث قمم السابقة، وبداية هذه المشاريع كنا نتحدث عن القمة الاقتصادية، وقطعنا فيها شوطا كبيرا، والشركة الاستشارية على وشك أنها تنهي الأعمال بشكل كامل".



وأعلن أن هنالك توافقا أردنيا عراقيا على استمرار تزويد الأردن بمقدار 10 آلاف برميل نفط يوميا.



وتابع قائلا "هناك موافقة مبدئية على تجديد مذكرة تزويد الأردن بالنفط لمدة 3 أشهر مقبلة؛ وذلك وصولا للكميات المتفق عليها".



وأعلنت وزارة النفط العراقية، الشهر الماضي، أن معدل سعر النفط الخام المصدر للأردن بلغ 75.67 دولارا.



وقالت شركة تسويق النفط العراقية " سومو" التابعة لوزارة النفط العراقية في إحصائية، إن "مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن خلال الشهر الماضي بلغت 300 ألف و230 برميلاً بمعدل سعر للبرميل المبيع بلغ 77.33 دولارا، وأن معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يومياً".



وأوضحت أن سعر بيع البرميل الواحد جاء بأقل من 6.747 دولارات عن سعر البيع الرسمي المعلن من وزارة النفط، والبالغ من 82.417 دولارا.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الواردات من الصادرات النفطية للأردن خلال شهر واحد بلغت 23 مليوناً و216 ألفاً و785 دولارا.



ومن جانبها، قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إن الوفر المتوقع للبرميل الواحد نحو (5.66) دولارات للبرميل على النحو التالي: الوفر المستحق للأردن 16 دولارا للبرميل، ويطرح منه 0.075 دولار للبرميل أجور المعاين، ويطرح منه تكاليف المصفاة 6.9 دولارات للبرميل، ويضاف لها بدل كلفة نقل النفط الخام ينبع (3.5) دولار للبرميل، أي المحصلة (3.4) دولار للبرميل لصالح المصفاة.



كما يطرح منه أجور نقل النفط الخام، والتي تعادل (6.86) دولارات للبرميل (36 دينارا للطن أجور الناقل)، باعتبار أن الكمية التي سيتم نقلها من العراق للأردن 10000 برميل في اليوم؛ فيصبح الوفر نحو 20.7 مليون دولار أمريكي.