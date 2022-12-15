شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت مشيدا بإنجاز منتخب المغرب: تحلى بأداء فنى رفيع وإصرار وتفان كبيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على الإنجاز التاريخى غير المسبوق لمنتخب المغرب لكرة القدم كأول منتخب عربى وأفريقى يتأهل إلى هذه المراحل المتقدمة فى هذه البطولة الدولية الكبرى، مشيدا بما تحلى به المنتخب المغربي من أداء فني رفيع وروح رياضية عالية وإصرار وتفان كبيرين، فى تمثيل المغرب على أكمل وجه وبصورة كانت محط التقدير والإعجاب .