شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 22 فلسطينيًا، غالبيتهم من بلدة "بيت أمر" المُضطربة، فى شمال مُحافظة الخليل الواقعة بجنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال داهمت بلدة "بيت أُمّر"، التي تشهد اضطرابات ويكثر اقتحام الاحتلال لها، واعتقلت 17 مواطنًا فلسطينيا، بينهم فتية تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و18 عاما ونجل الأسير المُحرر حاتم أحمد صبارنة الذي جرى الاعتداء على أبيه لحظة اعتقاله.

وأضافت مصادر فلسطينية أنه تم نقل الأسير المحرر صبارنة إلى مستشفى وتبين إصابته بكسور في القدم جراء الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال.

واعتقال الأسرى المُحررين وذويهم أو استجوابهم من وقت لآخر، هي سياسة تتبعها سلطات الاحتلال للتضييق على الأسرى المُحررين وأسرهم وتكديرهم.

وخلال المداهمات في "بيت أمر" فجر جنود الاحتلال أبواب بعض المنازل، وأتلفوا أثاثها، واستولوا على ملابس وصور شهداء في عدد من المنازل التي تمت مداهمتها.

وفي بلدتي "يعبد" و"قباطية" في جنوب محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، فيما تم اعتقال فلسطيني من منطقة "بيتونيا" في رام الله بوسط الضفة، وشاب من محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة، والمحاطة بجدار الفصل العنصري.