شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية: إعادة 1500 من أسر النازحين إلى مناطقهم الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيفان فائق وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إعادة أكثر من 1500 أسرة من مخيمات الموصل إلى مناطقهم الأصلية خلال الشهر الماضى.