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الهجرة العراقية: إعادة 1500 من أسر النازحين إلى مناطقهم الأصلية

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القاهرة - سامية سيد - أكدت إيفان فائق وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إعادة أكثر من 1500 أسرة من مخيمات الموصل إلى مناطقهم الأصلية خلال الشهر الماضى. 

وقالت الوزيرة - وفقا لقناة "الإخبارية" العراقية - "نعمل على عودة النازحين طوعا بأسرع وقت ممكن" ، مشيرة إلى أن الوزارة تضع برنامجا زمنيا محددا ينظم العودة الطوعية للأسر المهجرة خلال مدة قياسية وفقا للمنهاج الوزارى. 

وأضافت أنه جار العمل على شمول قرابة 500 ألف أسرة بالمنحة المخصصة من الوزارة والبالغة مليون ونصف مليون، وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية لتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم لمناطقهم وإيجاد سبل العيش الكريم بالتنسيق مع إدارات المحافظات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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