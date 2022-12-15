شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يؤكد على الحرص الدائم لتعزيز التعاون المشترك مع البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات مع مملكة البحرين بالأخوية والوطيدة والتاريخية الراسخة التى تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بالتعاون القائم بينهما فى مختلف المجالات إلى آفاق ارحب.

وأشاد أمير الكويت - فى البرقية التى بعثها اليوم الخميس، إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين والتى عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 51 للعيد الوطنى لمملكة البحرين، بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها مملكة البحرين على كافة الاصعدة وفي مختلف الميادين.

كما أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن تمنياته لجلالة الملك حمد بن عيسى بموفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والإزدهار فى ظل قيادته الحكيمة.