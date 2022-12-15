شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعرب عن تعازيه لوفاة أحد عناصر الوحدة الأيرلندية باليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت قيادة الجيش اللبنانى عن تعازيها الحارة لوفاة أحد عناصر الوحدة الأيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان، متمنيا لرفاقه الثلاثة الجرحى الشفاء العاجل.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الخميس، أن هؤلاء الجنود كما باقي رفاقهم مثال للتفاني والإخلاص في أداء الواجب، موضحا أن تضحياتهم محل تقدير عميق من المؤسسة العسكرية واللبنانية جميعا.

وكانت اليونيفيل أعلنت مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في حادث مساء أمس بالعاقبية التابعة لمنطقة صيدا جنوبي العاصمة بيروت.