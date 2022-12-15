شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة العراقى: توجه حكومى للتفاوض مع دول المنبع بشأن حصص المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة العراقى عباس جبر العلياوى، أن هناك توجها حكوميا جادا للتفاوض مع دول المنبع حول حصص المياه.

وقال العلياوى - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، إنه تم تشكيل وفد وزارى للتفاوض بشأن إطلاقات مائية أكبر للعراق، مضيفا أن الوفد العراقي سيضم أكثر من وزارة معنية بملف المياه.

وتتزايد يومًا بعد آخر معاناة العراق من أزمات المياه، حيث ضرب الجفاف عدة بحيرات وأنهار، وتضررت كثيرًا الثروة الزراعية وبما لا يقل عنها الثروة الحيوانية، وسط تشديدات على التحرك الفوري قبل فوات الأوان.