شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: انطلاق عمليات الاقتراع فى الخارج لانتخاب أعضاء مجلس نواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت عمليات الاقتراع فى الخارج لانتخابات أعضاء مجلس نواب التونسى، اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس - فى بيان لها - أن عمليات الاقتراع انطلقت بالنسبة للتونسيين بالخارج المسجلين بالدوائر الانتخابية "فرنسا 2" و "فرنسا 3" و "إيطاليا"، وتستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأضافت البيان أن الهيئة تتابع مع مسئولي الانتخابات بالخارج سير عملية الاقتراع لحظة بلحظة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر عملية الاقتراع يومي 16 و 17 ديسمبر الجاري.