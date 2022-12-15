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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعد النقرس أحد أقدم الأمراض المعروفة، وقد تم التعرف عليه لأول مرة من قبل قدماء المصريين نحو عام 2640 قبل الميلاد.

أهدافا علاجية جديدة لـ "داء الملوك".. دراسة توضحها!

وأصاب هذا المرض قديما الأثرياء والملوك، الذين يتناولون عادة كميات كبيرة من اللحوم التي قد تقوي احتمال الإصابة بالمرض مقارنة بباقي الفئات المجتمعية، وبالتالي، أصبح النقرس (Gout) يعرف بشكل واسع باسم "داء الملوك".



والنقرس هو الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل الالتهابي، حيث يتراكم حمض البول، أو حمض اليوريك أو الحامض البولي (منتج ثانوي في الأطعمة الغنية بالبيورين، مثل اللحوم والكحول)، في الجسم، ويشكل بلورات على شكل إبرة داخل وحول المفاصل، وعادة ما تبدأ في القدم.

وتؤدي الترسبات البلورية إلى نوبات من الألم الشديد وتورم المفاصل، ويمكن أن تتطور إلى تلف المفاصل المزمن، الذي يحد من حركة المريض ونوعية الحياة.

ولطالما اعتبر فرط حمض اليوريك في الدم مثابة السبب الرئيسي للنقرس، ولكن بشكل غير متوقع، فإن معظم الذين يعانون من ارتفاع مستويات اليورات لا يصابون بالفعل بالمرض.

وفي الواقع، يعد فرط حمض يوريك الدم دون أعراض أكثر انتشارا بأربعة أضعاف من النقرس.

ويُظهر مرضى النقرس أيضا مستويات أعلى بشكل غامض من البول في سائل المفاصل مقارنة بالدماء. وبالتالي يجب ألا يكون فرط حمض اليوريك في الدم هو الشيء الوحيد الذي يحفز ترسب بلورات اليورات في المفاصل.

إذن ما الذي يمكن أن يسبب المرض أيضا؟



في دراسة جديدة نُشرت على الإنترنت في 1 ديسمبر 2022 في مجلة Arthritis & Rheumatology، حدد فريق بحث دولي بقيادة كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو مسارا جزيئيا جديدا يسبب النقرس وتطوره إلى تآكل الأنسجة.

وتضع النتائج مادة التزييت، وهي بروتين موجود في سائل المفاصل، كهدف علاجي جديد للوقاية من المرض وعلاجه.

وكان العلماء مهتمين باستكشاف العوامل الوراثية التي لا تؤدي إلى مستويات عالية من تداول حمض البول، ولكن على وجه التحديد إلى إنتاج البول وترسب البلورات داخل المفاصل.

وللقيام بذلك، قاموا بدراسة حالة نادرة من مرض النقرس، حيث طورت مريضة رواسب بلورية من حمض البوليك وتآكل في مفاصلها، ولكن لم تظهر مستويات عالية من حمض البول في دمها.

وقال كبير المؤلفين روبرت تيركيلتاب، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ورئيس قسم أمراض الروماتيزم في نظام الرعاية الصحية لشؤون المحاربين القدامى في سان دييغو: "هذا الاضطراب الذي يحدث بشكل طبيعي وغير معتاد للغاية يوفر فرصة فريدة للنظر في التهاب المفاصل النقرسي من خلال عدسة مختلفة، وفهم العمليات الجزيئية التي تساهم في المرض بغض النظر عن فرط حمض اليوريك في الدم".

وباستخدام تسلسل الجينوم الكامل وتسلسل الحمض النووي الريبوزي، والأساليب البروتينية الكمية، تمكن الباحثون من تحديد المسار الجزيئي الرئيسي الذي تعطل في المريضة، مع التركيز على انخفاض كبير في مادة التشحيم، لوبريسين (يعمل كمادة للتشحيم في السائل الزلالي الموحود بالقرب من الغضروف).



ويوفر البروتين المخاطي التشحيم الأساسي والحماية لأنسجة المفاصل، وينظم وظيفة نوع معين من خلايا الدم البيضاء التي تعزز الالتهاب في المفصل.

وأكدت تجارب إضافية أنه في ظل الظروف الصحية، يمنع بروتين الوبريسين إفراز الحمض البولي وأكسيداز الزانثين (إنزيم ينتج الحمض البولي) بواسطة خلايا الدم البيضاء المنشطة، كما يمنع البول من التبلور في المفصل.

وقام الباحثون بعد ذلك بتقييم العديد من المرضى الذين يعانون من الشكل الشائع من النقرس وأكدوا أنهم أيضا سجلوا انخفضا بشكل ملحوظ من مستويات اللوبريسين.

ويقترح الباحثون أن ما إذا كان مريض فرط الدم يصاب بالنقرس أم لا قد يتأثر بالتغيرات الجينية التي يمتلكها للوبريسين والجزيئات الأخرى التي تتحكم في إنتاجه أو تدهوره في المفصل.

وقال الفريق: "تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن مادة التشحيم قد تكون علامة بيولوجية جديدة لتتبع خطر إصابة المرضى بالنقرس، وأن الأدوية الجديدة للحفاظ على مادة التشحيم وزيادتها يمكن أن تحد من حدوث وتطور التهاب المفاصل النقرسي".

عادة ما يكون تخثر الدم طبيعيا وصحيا. وهي خطوة يتخذها الجسم لمنع النزيف كثيرا إذا كنت مصابا، حيث يعمل على سد الأوعية الدموية لمنع الدم من التدفق إلى ما لا نهاية.

لكن التخثر لفترات طويلة يمكن أن يصبح "خطيرا" وحتى مهددا للحياة حسب الهيئة الصحية Baptist Health.



وقد تظهر علامتان على في الساقين تدلان على أن هناك مضاعفات خطيرة لتخثر الدم، وهي تحتاج إلى علاج سريع.

وتتمثل هذه العلامات في ملاحظة ألم "مفاجئ" أو "تدريجي" في الساقين.

وعادة ما يكون تخثر الدم طبيعيا وصحيا. إنه خطوة يتخذها الجسم لمنع النزيف كثيرا إذا كنت مصابا، بحيث بعمل على سد الأوعية الدموية لمنع الدم من التدفق إلى ما لا نهاية. لكن التخثر لفترات طويلة يمكن أن يصبح "خطيرا" وحتى مهددا للحياة حسب الهيئة الصحية Baptist Health.

وقد تظهر علامتان على الساق تدلان على أن لديك "جلطة خطيرة" تحتاج إلى علاج سريع.

ويمكن أن تحدث جلطات الدم في أي من الشرايين – في ما يعرف باسم تجلط الشرايين - أو الأوردة حول الجسم، بما في ذلك داخل الذراعين والساقين، ويُعرف هذا باسم تخثر الأوردة العميقة (DVT).

وتقول الهيئة الصحية إن الجلطات التي لا تذوب في الدم يمكن أن تسبب "مشاكل خطيرة"، بحيث يمكن أن تمنع الدم من الحركة في جميع أنحاء الجسم وتسبب الألم أو التورم.

وتوضح Baptist Health أنه إذا كانت الجلطة في الذراعين أو الساقين، يمكن أن يكون الألم "مفاجئا" أو "تدريجيا".



وقال البروفيسور بيفرلي هانت: "نعلم من الدراسات الحديثة أن نحو 80% من تجلط الأوردة العميقة صامتة سريريا، حيث لا يوجد لديهم أي تورم وليس لديهم أي تغيير في اللون، لكننا نعلم أنها تسبب الألم. لذا، إذا كان شخص ما يعاني من ألم غير متوقع في الساق، ولا يوجد تفسير واضح، فعليه التفكير في تجلط الأوردة العميقة".

ومن المهم الاستجابة فورا للتخثر الوريدي العميق أو الخثار الشرياني. ويمكن أن يسبب تجلط الأوردة العميقة مضاعفات مثل الانسداد الرئوي، بينما يمكن أن يؤدي الخثار الشرياني إلى نوبة قلبية.

وفي بعض الحالات، يمكن أن تنفصل الجلطات الدموية عن المكان الذي تشكلت فيه لأول مرة. وإذا تحركت الجلطة الدموية لتسد أحد الشرايين المؤدية إلى قلبك، فقد تصاب بنوبة قلبية.

ويمكن أن تنتقل الجلطات الدموية التي تنفصل عن الأوردة في ذراعيك وساقيك أيضا إلى رئتيك (الانصمام الرئوي)، ما قد يؤدي إلى فشل العضو.

ووففا لمؤسسة "مايو كلينك"، تبدأ "معظم" حالات الانسداد الرئوي في الوريد العميق في الساق.

وتشمل الأعراض الأخرى لجلطات الدم في الذراعين أو الساقين "الاحمرار والحرارة"، كما توضح Baptist Health. وقد تواجه أيضا "ضعفا مفاجئا في الذراع أو الساق".

ما هي علامات الانسداد الرئوي؟



من الأفضل دائما التعامل مع تجلط الأوردة العميقة في أسرع وقت ممكن. ولكن في حالة حدوث ذلك، يجدر الانتباه إلى أعراض الانسداد الرئوي.

وقال هانت: "تشمل أعراض الانسداد الرئوي ضيق التنفس المفاجئ أو التدريجي، وغالبا ما تسبب ألما في الصدر يزداد سوءا عند التنفس، ويمكن أن تجعل الناس يشعرون بالتعرق وعدم الراحة فجأة. وفي الواقع، يمكن أن تسبب أي أعراض تنفسية تقريبا. ويمكن أن يكون سعال الدم أيضا من الأعراض، ولكنه نادر جدا. لذلك، من المهم أن يكون المهنيون الطبيون والجمهور على دراية بالعلامات والأعراض وعوامل الخطر التي يجب البحث عنها".

وأوضحت أن عدم الحركة من الأسباب الرئيسية لحدوث جلطات الدم الوريدية وعدم تحركها لأنها يمكن أن تقلل من تدفق الدم في الأوردة.

أعراض النوبة القلبية

تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

- ألم في الصدر - شعور بالضغط أو الثقل أو الضيق أو الضغط على الصدر



- ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتشر من صدرك إلى ذراعيك (عادةً الذراع الأيسر، ولكن يمكن أن يؤثر على كلتا الذراعين) والفك والرقبة والظهر والبطن

- الشعور بالدوار أو الدوخة

- التعرق

- ضيق في التنفس

- الشعور بالغثيان أو المرض (القيء)

- شعور غامر بالقلق (على غرار نوبة الهلع)

- السعال أو الصفير