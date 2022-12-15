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"يونيفيل" تعلن مقتل جندى وإصابة 3 فى حادث خارج نطاق عملياتها جنوب لبنان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق الرسمى باسم اليونيفيل أندريا تيننتى أن "جندى حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب 3 آخرون فى حادث وقع فى العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل فى جنوب لبنان".

وووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، تقدّم تيننتى بأحر التعازي لأصدقاء وعائلة وزملاء جندى حفظ السلام الذى لقى حتفه، متمنيا "الشفاء التام والعاجل للمصابين". 

وأضاف "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقاً لتحديد ما حدث بالضبط".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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