شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك مركزية خليجية تقرر رفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت البنوك المركزية في الإمارات والبحرين وقطر رفع أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بزيادتها للمرة السابعة خلال العام الحالي.

فقد قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس – من 3.9% إلى 4.4%، وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذا القرار يأتي إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 50 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس. ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، فيما يوفر أيضا حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 5.5% إلى 6%.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تم أيضا رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6% إلى 6.5%.

وقرر مصرف قطر المركزي، في بيان، انه قرر اعـتبـاراً من يوم الخميس رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5%، ورفع سعر فائدة المصرف للإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.5%، ورفع سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5.25%.

وكان البنك المركزي السعودي قد قرر رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه قرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء /الريبو/ بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00 بالمئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس /الريبو العكسي/ بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50 بالمئة .. مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي اتساقا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وكان البنك الاتحادي الأمريكي قد قرر مع نهاية اجتماعه اليوم الأربعاء، زيادة معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25% و4.5%.