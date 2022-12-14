شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: قطاع السياحة من أسرع القطاعات نمواً وتأثيراً فى الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، أن التجربة قد أثبتت خلال هذه الأزمات الصعبة أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتأثيراً في الاقتصاد العالمي حيث أنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة في العام 2022 إلى سابق عوائد ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم /الأربعاء/، خلال الدورة العادية الـ24 لمجلس وزراء السياحة العرب المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي تطرق فيها،وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إلى ما قامت به الميليشيات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني خلال السنوات الماضية من تدمير ممنهج لكافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع السياحة الذي تعرض لخسائر فادحة نتيجة استهداف البنى التحتية من مطارات وفنادق ومتاحف، ووصل الأمر إلى حد الإضرار بالبيئة وتهريب الآثار اليمنية القديمة التي ظلت شاهداً على تاريخ اليمن وحضارته الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.



وثمن الارياني، المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء بالمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تجاه إخوانهم باليمن في كل المجالات،منوها بموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للشرعية والمساند للشعب اليمني وحقه في معركة استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.



و أشار إلى أنه وفي الوقت الذي تمد فيه الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ايديها نحو السلام الدائم والمستدام بدعم من أشقاءنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، تستمر الميليشيات الانقلابية الحوثية في رفض كل مبادرات السلام وتعطيل كل فرصة سانحة لإنهاء الحرب..لافتاً إلى أنه ومنذ الثاني من أكتوبر الماضي وهي لا تستمر في رفض تمديد الهدنة الأممية فقط بل قامت باستهداف موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة بهدف خنق الاقتصاد ومفاقمة الأزمة الإنسانية وتهديد ممرات الملاحة الدولية لتثبت مجدداً طبيعتها الإرهابية التي لم تعد خافية على أحد.