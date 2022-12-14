شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: مقتل 3 إرهابيين والقبض على 3 آخرين و10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى القضاء على 3 إرهابيين والقبض على إثنين آخرين، فضلا عن قيام إرهابي بتسليم نفسه، والقبض على 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و107 مهاجرين غير شرعيين، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات الجزائرية على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، اليوم/الأربعاء/ أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 7 وحتى 13 ديسمبر الجاري، من القضاء على 3 إرهابيين وإلقاء القبض على إثنين آخرين، واسترجاع 4 أسلحة نارية وذخيرة وأغراض أخرى، كما سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.



وفي السياق ذاته، نجحت قوات الجيش الجزائري في ضبط 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر مختلف الأراضي الجزائرية، فضلا عن ضبط ٥ أشخاص من جنسيات مختلفة بحوزتهم رشاش من نوع "كلاشنيكوف" وبندقية صيد، وكمية من الذخيرة، فيما تم كشف وتدمير ٥ قنابل تقليدية الصنع.



وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 61 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من طن واحد، فضلا عن ضبط نحو نصف مليون قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 107 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.