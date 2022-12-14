شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية: الاستثمارات الكويتية ساهمت فى دفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء رمضان، اليوم الأربعاء، أن الاستثمارات الكويتية ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في تونس على امتداد العقود الماضية، خاصة في القطاع السياحي.

وقالت نجلاء رمضان، خلال لقائها مع سفير الكويت بتونس منصور خالد عمر، إن بلادها مستعدة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لدفع الاستثمارات الكويتية في تونس، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي وفي مختلف القطاعات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن نجلاء رمضان أكدت كذلك عمق الروابط التي تجمع بين تونس والكويت، والعزم المشترك على تطويرها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، معربة عن ارتياحها لمستوى التشاور والتنسيق بين مسؤولي البلدين في الفترة الأخيرة.