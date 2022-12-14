شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبريطانيا يوقعان خطة تعاون دفاعى.. والدفاع البريطانية: ركيزة هامة لدعم الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونظيره البريطاني بين والاس خطة التعاون الدفاعي، التي تهدف إلى تطوير قدرات وزارة الدفاع السعودية، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الشراكة بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر" اليوم، أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.

وعقد الجانبان اجتماعاً في مقر وزارة الدفاع البريطانية، أمس، جرى خلاله استعراض العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.