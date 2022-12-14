شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يعرب عن أمله فى الوصول إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، عن أمله فى الوصول إلى السلام ما بين روسيا وأوكرانيا.