شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب روسي يكشف أسباب جفاف الفم.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن جفاف الفم الشديد أو المتكرر هو من الأعراض المزعجة جدا، وقد يكون ناجما عن مرض ما أو تأثيرات خارجية.

طبيب روسي يكشف أسباب جفاف الفم.. ماذا قال؟



ويشير مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، إلى أن الكثيرين يتغاضون عن جفاف الفم، مع إنه مزعج، خاصة عندما يتزامن مع أعراض مؤلمة، قد تشير إلى أمراض خطيرة. لذلك فإن جفاف الفم المستمر، هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب.



ووفقا له، يعاني الكثيرون من مشكلة جفاف الفم، وبصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البلعوم الأنفي، ما يجعلهم يتنفسون عبر الفم في المنام.

ويقول، "يشخرون عندما ينامون، وعندما يستيقظون يشعرون بجفاف الفم. هذه حالة واحدة فقط، وهي مرتبطة بمشكلة انسداد البلعوم الأنفي".

ولكن يمكن أن يشير جفاف الفم، إلى مشكلات صحية، لذلك من الضروري مراجعة الطبيب بسببها. لأنه في بعض الأحيان قد يكون بسبب الإصابة بمتلازمة شوغرن (Sjögren's syndrome)‏.

ويقول، "عندما لا تعود الأجسام المضادة، التي تدافع عنا تتمكن من التفريق بين العدو والصديق، تبدأ تهاجم الغدد التي تفرز اللعاب والدموع. ومن هنا تأتي متلازمة جفاف العين. وجفاف الفم أيضا".

ويؤكد مياسنيكوف، على أن من الضروري تشخيص المرض مبكرا، لأنه في هذه الحالة يصبح قابلا للعلاج.

ويضيف، يمكن أن يكون جفاف الفم إشارة إلى أن الجسم بكامله يعاني من الجفاف. كما أن هناك أدوية كثيرة تسبب جفاف الفم، وهذا ما يذكر عادة في تعليمات استخدامها. ومن بين هذه الأدوية - مضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم. ويمكن أن تسبب مشكلاتٌ في الأسنان جفاف الفم أيضا.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الشعور دوريا بجفاف الفم قد يكون علامة تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم أي الإصابة بمرض السكري.

يحمل الفم العديد من الأدلة على صحة الشخص بشكل عام، بما في ذلك مستويات السكر في الدم.

ومن المعروف أن مرض السكري من النوع الثاني يؤثر على الفم بعدة طرق. ويمكن تحديد ثلاث علامات رئيسية موجودة في الفم قد تحذر من ارتفاع مستويات السكر في الدم.



ويعد جفاف الفم أو متلازمة الفم الجاف (xerostomia) من أكثر الأعراض شيوعا لمرض السكري من النوع الثاني.

ولا يعاني كل مصاب بداء السكري من جفاف الفم، والذي قد يكون ناجما عن مجموعة من الحالات المرضية الأخرى.

ومن خلال تعلم التحكم في مستويات الجلوكوز، قد يتمكن الشخص من تقليل أعراض جفاف الفم.

وينصح الخبراء بتناول الأدوية كما هو موصى به وتجنب الأطعمة والمشروبات السكرية.

وإذا كنت تعاني من جفاف الفم وتشك في احتمال إصابتك بمرض السكري، فيجب عليك التحدث إلى الطبيب الخاص بك.

ويمكن أن تشمل أعراض جفاف الفم:

- اللسان الخشن والجاف

- قلة الرطوبة في الفم

- آلام متكررة في الفم

- الشفاه المتشققة

- تقرحات في الفم

- التهابات في تجويف الفم

- صعوبة في البلع أو التحدث أو المضغ

ويمكن أن تكون أمراض اللثة من مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني. ووفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، يمكن أيضا أن يجعل السيطرة على الحالة أكثر صعوبة، وذلك لأن استجابة الجسم للعدوى هي إطلاق المزيد من الجلوكوز في مجرى الدم.

ويحتوي لعاب الشخص بالفعل على الجلوكوز، لذلك عندما تكون هناك زيادة إضافية، يتم تغذية البكتيريا بشكل أكبر.

ويُمزج هذا مع الطعام في الفم وتتشكل الترسبات مسببة أمراض اللثة. ويمكن أن تشمل أعراض أمراض اللثة احمرار اللثة أو التهابها.

وقد يكون التهاب دواعم السن أحد أعراض داء السكري أيضا، حيث أنه في حال عدم معالجة التهاب اللثة فقد يؤدي ذلك إلى التهاب أكثر خطورة يسمى بالتهاب دواعم السن، ما يدمر النسيج الضام والعظم الذي يدعم الأسنان. وفي نهاية المطاف يؤدي التهاب دواعم السن إلى انسحاب اللثة وعظم الفك بعيدا عن السن، مما يسبب ارتخاء الأسنان واحتمال تساقطها.

قال موقع Diabetes.co.uk إن الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض اللثة.

وأضاف الموقع الصحي: "مستويات السكر في الدم التي تتم إدارتها بشكل سيء يمكن أن تتسبب في تلف الأعصاب والأوعية الدموية والقلب والكلى والعينين والقدمين. وبنفس الطريقة، يمكن أن تتأثر اللثة أيضا".

وتابع: "لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، وهذا يقلل من إمداد الأوكسجين وتغذية اللثة، ما يزيد من احتمالية التهابات اللثة والعظام".

لكن الخبر السار هو أن أمراض اللثة يمكن الوقاية منها ويمكن علاجها بسهولة في المراحل المبكرة من المرض.