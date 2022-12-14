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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حموضة المعدة، هي شعور بعدم الراحة وحرقان في الجزء العلوي من البطن وفي الصدر، سببها ارتجاع بعض محتويات المعدة الحامضية إلى المريء. فكيف نتخلص منها؟

طرق التخلص من حرقة المعدة

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوي، إلى أن استخدام صودا الطعام دائما للتخلص من الحرقة أمر غير صحيح ومضر.



ويقول: "إن استخدام صودا الطعام باستمرار له تأثير سلبي في الكلى. لأن الكلى هي المسؤولة عن التوازن الحمضي القاعدي في الجسم. فإذا استخدم الشخص صودا الطعام دائما، فسوف يحملها المزيد من القلويات، وبالتالي تظهر مشكلات جديدة".

ويضيف، غالبا ما يكون سبب الحموضة بكتيريا Helicobacter pylori، التي تسبب التهاب المعدة التآكلي، وزيادة الحموضة.

وينصح مياسنكوف باتباع قواعد معينة من شأنها أن تساعد على التخلص من حرقة المعدة.

- تخفيض الوزن، "عندما يعاني الشخص من الوزن الزائد تكون بطنه ممتلئة، لذلك يكون الحجاب الحاجز مرتفعا، وبالتالي يكون وضع المعدة غير صحيح، ما يؤدي إلى سهولة ارتجاع الحمض إلى المريء".

-عدم ارتداء الملابس الضيقة، "ارتداء الملابس الضيقة والمشد (كورسيه) يسبب زيادة افراز الصفراء. وتبين أن الوزن الزائد يلعب دور المشد الذي ترفعه الدهون. وينصح إذا ظهرت الحرقة ليلا فيجب النوم على وسادة عالية".

ويضيف، وعادة يتناول الشخص الأدوية المضادة للحرقة بصورة غير صحيحة. لأن بعض هذه الأدوية يجب تناولها قبل نصف ساعة من تناول الطعام في فترة الصباح. كما ان الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية عليهم ايلاء اهتمام خاص لفيتامين В12 والمغنيسيوم. لأن الأدوية المضادة للحموضة يمكن أن تقلل من فعالية بعض أدوية القلب.

ووفقا له، أهم قاعدة في علاج الحموضة هي اتباع نظام غذائي صحي وصحيح.

أعلن الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن جفاف الفم الشديد أو المتكرر هو من الأعراض المزعجة جدا، وقد يكون ناجما عن مرض ما أو تأثيرات خارجية.

ويشير مياسنيكوف، في برنامج تلفزيوني، إلى أن الكثيرين يتغاضون عن جفاف الفم، مع إنه مزعج، خاصة عندما يتزامن مع أعراض مؤلمة، قد تشير إلى أمراض خطيرة. لذلك فإن جفاف الفم المستمر، هو سبب وجيه لاستشارة الطبيب.

ووفقا له، يعاني الكثيرون من مشكلة جفاف الفم، وبصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في البلعوم الأنفي، ما يجعلهم يتنفسون عبر الفم في المنام.

ويقول، "يشخرون عندما ينامون، وعندما يستيقظون يشعرون بجفاف الفم. هذه حالة واحدة فقط، وهي مرتبطة بمشكلة انسداد البلعوم الأنفي".

ولكن يمكن أن يشير جفاف الفم، إلى مشكلات صحية، لذلك من الضروري مراجعة الطبيب بسببها. لأنه في بعض الأحيان قد يكون بسبب الإصابة بمتلازمة شوغرن (Sjögren's syndrome)‏.

ويقول، "عندما لا تعود الأجسام المضادة، التي تدافع عنا تتمكن من التفريق بين العدو والصديق، تبدأ تهاجم الغدد التي تفرز اللعاب والدموع. ومن هنا تأتي متلازمة جفاف العين. وجفاف الفم أيضا".

ويؤكد مياسنيكوف، على أن من الضروري تشخيص المرض مبكرا، لأنه في هذه الحالة يصبح قابلا للعلاج.

ويضيف، يمكن أن يكون جفاف الفم إشارة إلى أن الجسم بكامله يعاني من الجفاف. كما أن هناك أدوية كثيرة تسبب جفاف الفم، وهذا ما يذكر عادة في تعليمات استخدامها. ومن بين هذه الأدوية - مضادات الحيوية، ومسكنات الألم، وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم. ويمكن أن تسبب مشكلاتٌ في الأسنان جفاف الفم أيضا.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن الشعور دوريا بجفاف الفم قد يكون علامة تشير إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم أي الإصابة بمرض السكري.