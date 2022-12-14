شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يؤكد مواصلة تطوير مسارات التعاون المشترك مع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات البحرينية الألمانية تواصل التطور والنمو يدعمها ما تحقق على صعيد الشراكة والتعاون المثمر في كافة المجالات.

ونوه ولي عهد البحرين ـ خلال لقائه الثلاثاء في قصر القضيبية مع سفير ألمانيا لدى مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إلى ما يشهده العمل الثنائي بين البحرين وألمانيا من نمو مستمر على كافة الأصعدة، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والدفع بها لمستويات أرحب؛ بما يلبي الأهداف والمصالح المشتركة.

ورحب ولي العهد بالسفير الألماني بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة، متمنيا ‏له التوفيق والنجاح في مهام عمله الدبلوماسي في المملكة، مستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جهته، عبر السفير الألماني عن شكره وتقديره لما يوليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني من حرص واهتمام بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين والدفع بها نحو آفاق أرحب.