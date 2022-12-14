شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بضغط أوروبي..أبل تستعد لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تستعد شركة أبل لإتاحة متاجر تطبيقات بديلة على آيفون وآيباد في الاتحاد الأوروبي العام المقبل للامتثال لقانون أوروبي جديد للمنافسة.

وفق وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، التغييرات ستتضمن إتاحة قيام العملاء أخيرا بتثبيت برامج على آيفون وآيباد دون استخدام متجر تطبيقات الشركة آب ستور.

إلا أن أبل لم تقرر ما إذا كانت ستمتثل لأحكام أخرى يتضمنها القانون، من بينها السماح لأنظمة دفع بديلة لأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقد يذهب السماح بتجاوز أداة الدفع الخاصة بالشركة بمليارات الدولارات من الإيرادات التي تجمعها من فرض عمولة 30 بالمئة على المشتريات من متجرها آب ستور.

ولم ترد أبل على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وجاء في التقرير أن موظفي قطاع هندسة البرمجيات والخدمات في أبل يبذلون جهودا كبيرة لإعداد الأنظمة الرئيسية لمنصات أبل لذلك التغيير.

وقبل أيام، أعلنت شركة "أبل" عن أدوات جديدة توفّر للبيانات الشخصية والمهنية لمستخدميها حماية أفضل من المتسللين والسلطات، وهو إعلان قد يثير استياء الحكومات التي تحرص على تمكين سلطات إنفاذ القانون من ولوج هذه البيانات.

وسيتمكن مستخدمو خدمة "آي كلاود" السحابية للتخزين قريبًا من اختيار وضعية "حماية البيانات المتقدمة"، التي تتولى تشفير تسعة أنواع محتوى إضافية من بينها الصور. وأشارت الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" الذكية إلى أن 14 فئة، ككلمات المرور والمعلومات الصحية، سبق أن شُفِّرَت.

وشهدت شركة أبل انخفاضًا في قيمتها السوقية بمقدار 114 مليار دولار، مع تزايد قلق المستثمرين لنقص آيفون.

واجهت شركة أبل نقصًا في طرازات iPhone 14 Pro الخاصة بها في الأسابيع الأخيرة، لكن نقص المعروض من آيفون ازداد بشكل واضح وسط الاحتجاجات في الصين ضد سياسات الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.